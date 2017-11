Grupo militante da Nigéria vai retomar ataques a oleodutos no Delta do Níger

Um grupo militante da Nigéria disse nesta sexta-feira que irá retomar os ataques a instalações de petróleo e gás no Delta do Níger, região rica em petróleo.

De acordo com o grupo, a retomada dos ataques "não será igual à campanha de 2016, na qual operamos com sucesso sem nenhuma morte; esta campanha será brutal e sangrenta".

Segundo o porta-voz do grupo, Murdoch Agbinibo, a intenção é cortar todos os dutos que transportam o petróleo do Delta do Níger. "Podemos garantir que todas as instalações de petróleo na nossa região vão sentir o calor e a ira dos Vingadores do Delta do Níger".

No ano passado, a produção de petróleo da Nigéria caiu pela metade do seu ritmo normal de cerca de 2 milhões de barris por dia, queda provocada por ataques dos Vingadores do Delta do Níger a oleodutos. Mais de 90% da balança comercial da Nigéria depende da exportação de petróleo. Fonte: Dow Jones Newswires.