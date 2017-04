Grupo militante basco ETA diz que planeja entregar suas armas neste sábado

São Paulo, 06/04/2017 - O grupo militante Pátria Basca e Liberdade (ETA) afirmou que pretende entregar todas suas armas no sábado, de acordo com uma carta obtida pela rede britânica BBC. O ETA matou 829 pessoas ao longo de 43 anos, na busca por um Estado independente basco em uma região no sul da França e norte da Espanha.

O ETA decretou um cessar-fogo em 2011, mas não se desarmou. O governo espanhol se recusa a negociar com o grupo e exige sua desarticulação e a entrega das armas. O Parlamento regional basco pediu que o desarmamento seja "unilateral, completo, definitivo e verificado".

Na carta, o ETA diz que o processo de entrega das armas e explosivos poderia ser ameaçado pelos "inimigos da paz". O grupo afirma que na verdade já está desarmado, pois suas armas e explosivos estão "nas mãos da sociedade civil". A carta veio a público na madrugada de sexta-feira (hora espanhola) e é datada de 7 de abril.

O jornal El País informa que a Procuradoria espanhola pretende investigar a entrega efetiva das armas, que deve ocorrer neste sábado em Bayona (França), por meio de um grupo de intermediários.

