Grupo independentista catalão convoca manifestação em Barcelona

O grupo independentista catalão Òmnium Cultural convocou, por meio de seu perfil no Twitter, uma campanha de manifestações em toda a região da Catalunha e um grande protesto em Barcelona em 12 de novembro contra a prisão de integrantes do governo deposto do ex-presidente regional Carles Puigdemont.

"É intolerável que prendam representantes de um governo legítimo. Por isso, começamos uma semana de ações pacíficas e cívicas em todo o país, que acabarão em uma grande manifestação no domingo de 12 de novembro", comentou o grupo. Os protestos terão como reivindicação central a libertação imediata de dez presos políticos, que foram detidos após o governo central espanhol invocar o artigo 155 da Constituição e intervir diretamente na Catalunha.