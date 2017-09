Grupo Fleury abre inscrições para Programa de Trainees 2018

O Programa de Trainees 2018 do Grupo Fleury está com as inscrições abertas. O Grupo busca profissionais inovadores e versáteis, capazes de realizar as mais diferentes atividades nas áreas corporativas, sendo que o Programa tem como objetivo desenvolver profissionais recém-formados e com alto potencial para assumir posições de liderança.

Com duração de aproximadamente dois anos, os trainees passam no primeiro ano por um período de imersão nas diversas áreas do Grupo e participam do planejamento e da execução de projetos ligados à estratégia da companhia. No segundo ano, as áreas finais de atuação são definidas e os trainees lideram um projeto de impacto expressivo para o negócio. O desenvolvimento das atividades é mensurado pelo ciclo de desempenho. A performance e aderência à cultura são avaliadas em momentos formais ao longo do Programa, finalizando com feedbacks.

Podem participar da seleção candidatos de todo o país com perfil multifuncional e que tenham graduação em Engenharia, Administração, Economia, Comunicação e Marketing. São pré-requisitos ter concluído a graduação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017, inglês fluente e disponibilidade para mudança no território nacional.

O salário é compatível com as práticas de mercado. Os trainees também recebem vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, plano de participação nos resultados, assistência médica e assistência odontológica.

O processo seletivo será dividido em cinco etapas, sendo elas: inscrição, testes online, dinâmica em grupo, painel de negócios e as entrevistas finais. Após a etapa de teste online, as outras serão realizadas presencialmente na cidade de São Paulo (SP).

As inscrições do Programa de Trainees 2018 podem ser feitas até 29 de setembro pelo site:

www.carreiranogrupofleury.com.br.

