Grupo faz toque de recolher em ruas de Vitória

Um grupo de homens causou terror na Avenida Leitão da Silva, uma das mais importantes de Vitória, capital do Espírito Santo, ontem. Quebraram carros, apedrejaram ônibus, atacaram o comércio e exigiram um "toque de recolher".

A principal suspeita dos órgãos de segurança é que o ataque, que se espalhou por outros bairros e envolveu queima de ônibus, seja retaliação. O governador, Renato Casagrande, afirmou que "bandidos reagiram à ocupação da PM nos bairros, e agora a polícia atuará com mais força ainda". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.