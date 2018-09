Grupo Energisa é reconhecido pela Istoé Dinheiro em premiação

Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul - Reprodução

O Grupo Energisa conquistou mais um reconhecimento: está entre as mil maiores empresas do Brasil, sendo eleita a campeã na categoria Energia Elétrica da 15ª edição do prêmio "As Melhores da Dinheiro".

E como regra para a disputa no ranking, a Istoé Dinheiro considerou a análise dos dados de cada empresa, levando em conta critérios de sustentabilidade financeira, recursos humanos, inovação e qualidade, responsabilidade socioambiental e governança corporativa.

A premiação é referência no mercado editorial brasileiro e reconhece a atuação e o desempenho de companhias de 26 setores. A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu no dia 13 de setembro.

"Toda conquista da empresa é reflexo de um bom trabalho realizado em grupo. O planejamento, envolvimento e esforço de cada colaborador é o que faz da Energisa um time campeão. Estamos muito felizes, mais uma vez, por esse reconhecimento", disse Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul.