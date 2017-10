Grupo de empresários promove “Feijoada Feliz” em prol de crianças carentes de Campo Grande

A “Feijoada Feliz” acontec das 11h ÀS 15h do dia 22 de outubro (domingo) no buffet infantil Villa Kids, localizado na Rua Dr. Mário Édson de Barros, 155, Chácara Cachoeira / Divulgação

Três empresários do ramo gastronômico de Campo Grande se organizaram para promover a “Feijoada Feliz”, ação social com o intuito de angariar fundos para o Centro De Educação Infantil Anandamóyi, que atende crianças carentes do Jardim Noroeste. O valor arrecadado com a venda de ingressos e durante o evento será revertido para a compra de materiais didáticos e melhoria da estrutura física do local.

Além disso, vai ser possível proporcionar um “Dia Especial” aos alunos da instituição, já que estamos em outubro, mês em que se comemora o Dia das Crianças. A “festa” será realizada alguns dias após a feijoada no mesmo local; buffet infantil Villa Kids, localizado na Rua Dr. Mário Édson de Barros, 155, Chácara Cachoeira.

A união entre os empresários surgiu quando o trio coordenava outras ações solidárias na Abrasel (Associação Brasileira De Bares E Restaurantes). “Decidimos unir força e estender as iniciativas além da associação, por meio dos próprios estabelecimentos, para que a causa ficasse ainda maior. Decidimos que faríamos a diferença em nosso ramo e então, desta vez, escolhemos essa entidade carente para ajudar”, explicou Eduardo Rejala, proprietário do Nazca Ceviche Bar.

Os três empresários, em particular, já tinham experiência com ações solidárias. Rejala, por exemplo, desenvolveu o projeto “Cromossomos do Amor”, um workshop gastronômico com alunos portadores da síndrome de down atendidos pela Instituição Juliano Varela. “Sempre digo que se quisermos podemos mudar o mundo do dia para a noite, basta querer”, acrescentou Rejala.

Já Heriko Hata, sócio-proprietário do Velfarre Bar, se solidarizou ao se deparar com crianças catando materiais recicláveis no Lixão da Capital. “Foi há três anos quando a Solurb entrou em greve e precisei levar o lixo do bar até o aterro sanitário, quando vi essa triste cena. Falei com meu irmão, que é meu sócio, e naquele mesmo ano fizemos uma campanha para arrecadar brinquedos de Natal e doar para aquelas crianças”, destacou.

O terceiro empresário, Alex Mendes, dono do restaurante Estação 15, tem um projeto onde junto com familiares e amigos prepara um “Sopão” para moradores de rua. “A ação é feita uma vez por mês e isso fortalece o bom exemplo, porque hoje vivemos num momento tão crítico, onde existe tanta corrupção, que me pergunto o que eu estou fazendo para ser diferente. São essas atitudes que podem fazer uma grande diferença no mundo”, concluiu.

O evento é patrocinado por 18 empresas. São elas: Tendas Maringá, Sushi Mania, Deise Girard, Zap Conveniência, Villa Kids, Sete Imóveis, Autentic Feet, Futurista Tour, Sushi Ya, Dismagran, Mega Hospitalar, Estudio Corpore, Bamboa, Voe Viagens, Lingüiça Guarania, Gonzales Embalagens, Top Mídia News e K1 Veículos.

Anandamóyi – A Anandamóyi é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que atende crianças de 1 a 5 anos, berçário ao pré escolar, em situação de vulnerabilidade, e seus familiares, desenvolvendo atividades educacionais, onde também presta assistência em diversas áreas da saúde, como: nutricional, psicológica, fonoaudiológica, médica e odontológica, em tempo integral.

O centro de educação infantil fica localizado na Rua Indianápolis, 1.780, Jardim Noroeste. Na comunidade além de existir famílias de detentos do Presídio de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, situado no bairro, também existente famílias moradoras vindas da favela Cidade de Deus, no Bairro Dom Antônio Barbosa.

Serviço - A “Feijoada Feliz” acontec das 11h ÀS 15h do dia 22 de outubro (domingo) no buffet infantil Villa Kids, localizado na Rua Dr. Mário Édson de Barros, 155, Chácara Cachoeira. Ingressos: R$ 25.

Veja Também

Comentários