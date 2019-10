Grupo de acompanhamento das manchas de óleo é transferido para Brasília

O governo federal decidiu neste sábado transferir para Brasília o Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA) e a estrutura do Coordenador Operacional das ações de monitoramento e a retirada do óleo encontrado nas praias do Nordeste. A informação foi divulgada por meio de nota conjunta da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Marinha e Ibama. Segundo o comunicado, a transferência visa à ampliação da capacidade de comando e controle de todas as ações que estão sendo desempenhadas pelos diversos órgãos componentes do Comitê de Suporte, em razão do aumento do efetivo empregado no combate às manchas de óleo no litoral nordestino.

O Grupo de Acompanhamento será transferido para as instalações do Centro de Operações Conjuntas, na sede do Ministério da Defesa. Segundo a nota, os centros operacionais de Salvador (BA) e Recife (PE) continuam ativados, coordenando ações de respostas locais, em contato direto com o GAA.