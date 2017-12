Grupo da Uems promove encontro brincante de férias em janeiro

Para fins de organização e planejamento, os convites, antecipados, devem ser adquiridos pelo contato (67) 99971-8879. O valor de R$ 25,00, por tarde, será destinado a custear parte dos materiais e lanches - Foto: Chico Ribeiro

O curso de Pedagogia, da unidade de Dourados, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), promoverá atividades para crianças de quatro a dez anos de idade, no período de férias. Os encontros ocorrerão de 15 a 19 de janeiro de 2018, das 13h às 17h, na EM Avani Cargnelutti Fehlauer, próximo ao Parque do Lago.

As atividades serão desenvolvidas pelas professoras em formação em Pedagogia, extensionistas do grupo Abayomi e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). A programação está em fase de planejamento e contemplará atividades ligadas à literatura, música, arte e brincadeiras.

Para fins de organização e planejamento, os convites, antecipados, devem ser adquiridos pelo contato (67) 99971-8879. O valor de R$ 25,00, por tarde, será destinado a custear parte dos materiais e lanches.