Grupo criminoso que desviava dinheiro público é alvo de operação da PF

A Poli?cia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operac?a?o Replicantes, para combater uma organizac?a?o criminosa investigada por prática de corrupc?a?o, peculato, fraudes em licitac?o?es, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro, no Tocantins.

Segundo a PF, os suspeitos podem ter movimentado dezenas de milho?es de reais por meio de um grupo empresarial do ramo gra?fico. O esquema criminoso envolve “pessoas influentes no meio poli?tico, com poderes suficientes para aparelhar o estado, mediante a ocupac?a?o de cargos comissionados estrate?gicos.”

Os policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensa?o, um de prisa?o preventiva e dois de prisa?o tempora?ria, todos expedidos pela 4ª Vara Federal no Tocantins, na cidade de Palmas.

A operação objetiva também a obtenc?a?o de novas provas, interromper a continuidade das ac?o?es criminosas, identificar e recuperar os recursos desviados.

De acordo com a PF, o nome da operac?a?o, Replicantes, faz refere?ncia ao ramo de atuac?a?o do grupo empresarial investigado e à postura de enfrentamento do grupo criminoso.