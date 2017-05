Grupo contra Lei de Migração faz nova marcha na Avenida Paulista

O grupo Direita São Paulo promove na noite desta terça-feira, 16, a terceira marcha contra a nova Lei de Migração na Avenida Paulista. A Polícia Militar acompanha o protesto, que segue sentido Consolação e bloqueia duas faixas da pista.

A PM não tem estimativa de quantas pessoas estão no local. Eles se concentraram por volta das 18h em frente ao Shopping Cidade São Paulo e devem seguir, segundo a polícia, até a Praça do Ciclista.

No começo deste mês, o segundo ato terminou em briga após os manifestantes se encontrarem com um grupo que tinha um imigrante árabe. Hasan Zarif, dono do restaurante Al Janiah, foi preso junto com outras pessoas e levado para o 78º Distrito Policial (Jardins).

A lei

A Lei de Migração favorece a regularização de estrangeiros no Brasil e garante a acolhida aos refugiados. O projeto foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado.

O Senado aprovou o projeto em abril e neste mês o enviou para o Palácio do Planalto, onde deve ser analisado pela Casa Civil e pelos ministérios envolvidos com o tema. Na marcha desta terça, os manifestantes levavam cartazes e faixas que pediam ao presidente Michel Temer (PMDB) para vetar a lei.

Protesto. Segundo o grupo Direita São Paulo, a lei "democratiza a entrada de suspeitos e daqueles que não são cidadãos de bem, mas sim possíveis criminosos que podem se aproveitar das brechas da lei para trazer terror, crime e destruição", diz uma das pessoas à frente da marcha.

