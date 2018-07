Grupo armado invade concessionária na Marginal do Tietê e rouba seis carros

Um grupo armado invadiu uma concessionária e roubou seis veículos na madrugada desta quarta-feira, 18, na Marginal do Tietê, próximo ao Bom Retiro, centro de São Paulo. O caso aconteceu às 3h50 e dois homens foram presos em flagrante.

O porteiro da loja, de 23 anos, contou aos policiais que por volta de meia-noite foi abordado por um homem armado que anunciou o roubo. Em seguida, vários homens armados desembarcaram de uma Kombi branca e levaram seis veículos (5 Corollas e uma Hilux), dois celulares, além de estepes e pneus. O porteiro foi amarrado no interior da loja. A polícia não soube informar o número de assaltantes.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares avistaram o veículo trafegando em alta velocidade. Após acompanhamento, a polícia conseguiu prender Evandro Santos Lino, de 29 anos, que dirigia um Corolla. Fernando Floriano Costa, de 31, também foi preso. Ele dirigia uma Hilux.

Além do veículo, com Costa foram encontrados os equipamentos de monitoramento, além de celulares, estepes e pneus. Dois veículos foram apreendidos com os homens, dois foram encontrados abandonados e outros dois carros ainda não foram encontrados. Foi solicitada perícia para o local e o caso foi registrado como roubo e associação criminosa no 8º Distrito Policial (Brás).