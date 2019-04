Grupo americano registra atividade nuclear na Coreia do Norte

Um grupo de pesquisa dos Estados Unidos (EUA) que monitora a Coreia do Norte declarou ter observado nova atividade no complexo nuclear de Nyongbyon.



O grupo "38 North" afirmou nessa sexta-feira (5) que imagens de satélite comercial, datadas de 22 de março, mostram um guindaste móvel próximo ao reator experimental de água leve da instalação nuclear. O equipamento não estava presente em imagens anteriores.



Segundo o grupo, não está claro qual o propósito do guindaste, mas o maquinário pode ter sido usado para transportar equipamentos ou materiais para dentro do recinto que abriga o reator.



O complexo de Nyongbyon foi uma questão central nas discussões da segunda cúpula entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, realizada em fevereiro. Pyongyang declarou que o reator de água leve é usado para geração de energia, mas analistas indicam que ele poderia ser usado na produção de plutônio utilizável em armas nucleares.



Após o fracasso da reunião de cúpula, a Coreia do Norte restaurou as operações de uma área de lançamento de foguetes, cujas estruturas o país havia desmontado parcialmente.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)