Grupo Abu Sayyaf divulga vídeo com decapitação de refém alemão nas Filipinas

Extremistas do grupo terrorista Abu Sayyaf nas Filipinas divulgaram um vídeo que mostra a decapitação de um refém alemão.

O breve vídeo circulou nesta segunda-feira pelo Grupo Site Intelligence, que monitora websites jihadistas. Este foi o primeiro sinal de que os militantes prosseguiram com sua ameaça de matar Gustav Jurgen Kantner no sul das Filipinas no domingo, depois que expirou o tempo de um resgate.

O vídeo mostra Kantner sentado em um gramado dizendo: "Agora ele vai me matar", pouco antes de um militante mascarado decapitá-lo com uma faca curva. Alguns homens armados, em seguida, disseram: "Allahu Akbar", expressão em árabe que significa "Deus é grande". Fonte: Associated Press.

