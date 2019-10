Grupamento de Engenharia do CMO abre processo seletivo para contratar civis

EDUCAÇÃO Concurso de desenhos em alusão ao Outubro Rosa é lançado para alunos do Ensino Fundamental

CONCURSO PÚBLICO Concurso em Novo Horizonte do Sul oferece vagas para níveis fundamental, médio e superior

ECONOMIA Energia solar estreia no A-6 com 685 projetos e preço teto baixo

SHOW Projeto Arte no Meu Bairo traz cantor Davi Araújo no próximo sábado

TURISMO Cresce 6% número de brasileiros no primeiro semestre uruguaio

Enquete

O governador do RJ, Wilson Witzel, quer o fechamento de fronteira com Bolívia e Paraguai como medida para barrar o tráfico de armas e drogas. Você concorda com essa decisão?

Sim Não Votar Resultados