Greve nos Correios ganha fôlego a partir de hoje

Com o resultado das assembleias realizadas na noite de ontem, 26 de setembro, a greve nacional dos trabalhadores dos Correios ganha fôlego nesta quarta com a adesão das regionais de São Paulo/Metropolitana, Rio de Janeiro e Maranhão. Dessa forma a greve chega a 25 estados atingidos, ficando fora apenas o estado de Tocantins e o sindicato de Bauru/SP. A FENTECT (Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios) orienta pelo reforço da paralisação nos estados procurando ampliar o número de municípios e mais adesão nas unidades já atingidas pela greve.

No Mato Grosso do Sul a greve já atingiu 42 municípios e a adesão de São Paulo e Rio de Janeiro deve ampliar a paralisação. Parte desses municípios, cerca de 20, estão com o atendimento e distribuição totalmente parados e com as agências fechadas, enquanto nos demais a paralisação é parcial, mas comprometendo em maior ou menor grau tanto o atendimento quanto a distribuição. Algumas agências do interior estão abertas precariamente e com trabalhadores deslocados de outros municípios.

Para a presidente do SINTECT-MS, Elaine Regina Oliveira, o momento de se construir a unidade da categoria pelo reajuste e manutenção do Plano de Saúde e Benefícios. “A greve vem crescendo a cada dia e agora com a adesão de SP, RJ e Maranhão dá um novo salto e ganha muita força. Precisamos fortalecer nosso movimento pois nossa força na mesa de negociação está na greve. Quanto mais forte a greve, maior nosso poder de negociação. Fazemos um apelo aos trabalhadores que ainda não aderiram em MS: colegas esta luta é de todos. Se retiram direitos do Acordo Coletivo isso afeta a todos. Se mantemos nossos direitos, também é para todos”, afirma.

Nesta quarta os trabalhadores em greve vão à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul manifestar sua indignação, mostrar a realidade dos Correios e da categoria e pedir solidariedade ao movimento.

De acordo com levantamento do sindicato, em MS a greve já atingiu, com a adesão nesta segunda de trabalhadores de Mundo Novo e Douradina, 42 municípios do estado, que são: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada, Nova Andradina, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde, Rochedo, São Gabriel, Selvíria, Sete Quedas, Sonora, Tacuru, Terenos, Três Lagoas e Laguna Carapã.

