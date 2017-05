Gretchen dá dica para as mães viajarem de graça

Gretchen, a musa da internet e rainha das redes sociais, foi escolhida pela MaxMilhas, empresa que oferece passagens econômicas, conectando quem quer viajar a quem tem milhas para vender, para ser a garota propaganda da campanha MINHA MÃE É UMA VIAGEM. A ação oferece descontos de 100% sobre o valor total das milhas das passagens aéreas destinadas às mães. Ou seja, mães de todo o Brasil podem viajar de graça com seus filhos.

Para falar da campanha, a cantora postou em suas redes sociais um vídeo explicando a novidade e convidando todos os seguidores a participarem da promoção. A própria Gretchen participará do Minha Mãe é uma Viagem, e dará para sua mãe uma viagem com ela de presente!

Ao todo, serão mil passagens aéreas gratuitas para destinos nacionais, que serão distribuídas por todo o Brasil até o dia 13 de maio, véspera do dia das mães. A promoção começou no dia 8 e as passagens já estão esgotando. A própria Gretchen dá a dica no vídeo: quem quiser aproveitar deve acelerar.

Como participar

Para participar da promoção e estar entre os mil primeiros, os filhos devem se cadastrar na Landing Page da campanha, inserindo seus dados e os de sua mãe. Depois disso, o interessado receberá em seu e-mail o cupom de desconto para a compra das passagens aéreas. Com o código promocional, ele deverá fazer sua busca no site da MaxMilhas, escolher o melhor voo pelo comparativo de preços, informar o nome dos passageiros e, na página de pagamento, inserir o código. O desconto será aplicado na passagem destinada à mãe se ela estiver entre os passageiros junto com o filho.

Para participar da promoção, os filhos precisam ter mais de 12 anos, e a campanha é válida para destinos nacionais. Além disso, é importante ressaltar que receber o cupom de desconto não garante a participação na campanha. Desta forma, a MaxMilhas dá a dica: no momento em que o cupom for recebido, os usuários já devem acessar o site para finalizar a compra com o desconto.

Mais informações sobre a campanha pelo site: maxmilh.as/dia-das-maes

