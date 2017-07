Grêmio vence Atlético Paranaense e avança para semifinal da Copa do Brasil

O Grêmio garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil nesta quinta-feira (27) com uma vitória por 3 x 2 contra o Atlético Paranaense na casa do adversário em Curitiba. O Atlético saiu na frente com um gol de Pablo no primeiro tempo, mas o Grêmio empatou com Pedro Rocha, também no primeiro tempo, e virou a partida na segunda etapa, com gols de Everton e Pedro Rocha. O time paranaense diminuiu com Felipe Gedoz.

No placar agregado, o Grêmio venceu a disputa por 7 x 2, após vencer em Porto Alegre por 4 X 0. O time gaúcho vai disputar uma das semifinais da Copa do Brasil com o Cruzeiro, que eliminou o Palmeiras ontem com um empate de 1 X 1 em Belo Horizonte.

A outra semifinal será entre Botafogo, que venceu o Atlético Mineiro por 3 X 0, e o Flamengo, que eliminou o Santos, mesmo perdendo por 4 X 2, pois venceu no Rio por 2 X 0. Os dois jogos ocorreram ontem.

As semifinais serão disputadas em agosto e os sorteios das datas e mandos de campo será feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) .

Sul -Americana

Pela Copa Sul-Americana, na Argentina, o Sport foi derrotado pelo Arsenal de Sarandi por 2 x 1, mas se classificou para a próxima fase por ter vencido o jogo de ida, no Recife, por 2 x 0. Sport e Ponte Preta farão uma disputa brasileira pelas oitavas da competição. O time de Campinas (SP) venceu o Sol de América (Paraguai) na segunda fase.





Veja Também

Comentários