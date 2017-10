Grêmio tem vantagem do empate e pode ir à final da Libertadores até com derrota

Um empate por qualquer placar ou mesmo derrota até por 2x0 serão suficientes para classificar o Grêmio como finalista da Copa Libertadores da América, no segundo jogo da semifinal, nesta quarta-feira (1º), contra o Barcelona de Guaiaquil, na arena gremista, em Porto Alegre. Se o Barcelona vencer por 3 gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis, e o time equatoriano fica com a vaga se conseguir 4 gols de diferença.

A vantagem é resultado da vitória por 3x0 sobre os equatorianos na primeira partida da semifinal em Guaiaquil, na semana passada. O outro finalista será argentino: River Plate ou Lanus, que jogam a decisão na noite desta terça-feira (31), em Lanus, na Grande Buenos Aires. A vantagem do empate é do River, que venceu o primeiro confronto em casa, na capital argentina, por 1x0.

O Grêmio tenta repetir as campanhas vitoriosas de 1983 (ano em que também foi campeão do mundo) e 1995: na primeira conquistou a Libertadores ao vencer o Peñarol, do Uruguai, por 2x1, no antigo Estádio Olímpico, em Porto Alegre, diante de 80 mil pessoas, sob o comando do técnico Valdir Espinosa; na segunda, dirigido por Luís Felipe Scolari (Felipão), levantou o título fora de casa ao empatar em 1x1 com o Atlético Nacional da Colômbia., em Medellíin, depois de vencer em Porto Alegre por 3x1.

Sul-Americana

Pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, a segunda rodada das quartas de final tem como destaque o clássico Fla-Flu, no Maracanã. O Flamengo, que venceu o primeiro jogo por 1x0, joga pelo empate, e o Fluminense só se classifica se vencer a parida por mais de um gol, Já a vitória tricolor por 1x0 leva a decisão para os pênaltis. Na Argentina, o Racing Club recebe o Libertad, do Paraguai, e precisa reverter a vitória por 1x0 conseguida em casa pelos paraguaios, que têm o empate a seu favor.

Na quinta-feira (2), os outros semifinalistas da Sul-Americana serão conhecidos após os jogos entre Junior da Colômbia e Sport e Independiente da Argentina e Nacional do Paraguai. Colombianos e argentinos têm a vantagem do empate, por terem vencido os jogos de ida por 2x0, no Recife, e 4x1 em Assunção, respectivamente.