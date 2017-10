Grêmio tem boa vitória no primeiro jogo das semifinais da Libertadores

O Grêmio conseguiu uma boa vantagem na disputa de semifinal da Copa Libertadores contra o Barcelona do Equador, ao vencer a primeira partida, em Guaiaquil, por 3x0, nesta quarta-feira (25) o que lhe permite perder até por 2x0 no jogo da volta, em Porto Alegre, e garantir presença na final do torneio. A segunda partida está marcada para a próxima quarta-feira (1º), na Arena Grêmio.

Já no primeiro tempo, o time gaúcho abriu 2x0 no placar, gols de Luan, aos 7 minutos, e Edílson, de falta, aos 20. Na segunda etapa, Luan voltou a marcar e definiu o placar em 3x0, aos 6 minutos. Na outra partida das semifinais da Libertadores, disputada na terça-feira (24), entre times argentinos, oem Buenos Aires, o River Plate derrotou o Lanus, no Estádio Monumental de Nuñez, por 1x0. A segunda partida, no campo do Lanus, será na próxima terça-feira (31), e o River joga pelo empate.

Sul-Americana

Pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Flamengo venceu a primeira partida contra o Fluminense, no Maracanã, por 1x0, gol de Éverton, no primeiro tempo, e jogará com a vantagem do empate o segundo Fla-Flu, na quarta-feira (1º). Na outra partida da noite, em Assunção, o Nacional do Paraguai foi derrotado pelo Independiente da Argentina por 4x1. Os dois times voltam a se enfrentar em 2 de novembro.

O outro time paraguaio que disputa a competição, o Libertad, venceu nesta terça-feira, na capital paraguaia, o Racing Club da Argentina, por 1x0. Nesta quinta-feira (26), mais um time brasileiro estará em campo pela Sul-Americana, no primeiro jogo do mata-mata das quartas de final: o Sport enfrenta, no Recife, o Junior da Colômbia. O jogo de volta, em Barranquilla, será na próxima quinta-feira (2).

Mundial Sub-17

Na Índia, o Brasil foi eliminado na semifinal do Mundial Sub-17, ao ser derrotado pela Inglaterra, por 3x1, Brewster, jogador do Liverpool, marcou os três gols dos ingleses, e Wesley, do Flamengo, fez para o Brasil. Na outra partida desta quarta-feira, a Espanha venceu o Mali também por 3x1 e fará a final do Mundial contra a Inglaterra.