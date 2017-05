Um trem interurbano descarrilou no norte da Grécia, deixando dois mortos e cinco pessoas gravemente feridas.

A composição seguia na rota Athenas-Thessaloniki, quando saiu dos trilhos próximo à estação da vila de Adendro, 40 quilômetros de Thessaloniki.

Testemunhas contaram que viram o trem entrar em uma casa, no qual os dois moradores pularam pela janela. Equipes de emergência ainda atuam no local. Fonte: Associated Press.

