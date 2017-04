Grécia e credores concordam com pontos de acordo sobre programa de resgate

A Grécia e os seus credores internacionais concordaram, nesta sexta-feira, sobre os principais pontos de um acordo que pode manter o programa de resgate do país em andamento, de acordo com funcionários do governo grego e da União Europeia. Esse acordo resolve um impasse de um mês quanto a novas medidas de austeridade que Atenas deve implementar, abrindo caminho para negociações sobre um alívio da dívida.

Com as principais questões acordadas, os ministros das Finanças da zona do euro, que se reuniram nesta sexta-feira em Malta, decidiram aprovar o regresso dos credores internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional, a Atenas nos próximos dias, a fim de solucionar os detalhes pendentes para redigir o acordo final.

Atenas deve chegar a um acordo com os credores para receber ajuda para conseguir pagar cerca de 7 bilhões de euros em pagamentos da dívida em julho. Ao conversar com jornalistas no caminho para a reunião do Eurogrupo, o presidente do grupo, Jeroen Dijsselbloem, disse estar "de bom humor".

Logo após a reunião, o porta-voz do FMI, Gerry Rice, "tem havido um progresso importante nas últimas semanas. Estamos em um ponto em que achamos que há boas perspectivas para concluir com êxito as discussões sobre essas questões políticas pendentes durante a próxima missão a Atenas". Rice disse, ainda, que deverá haver discussões com os países da zona do euro para que uma estratégia credível satisfatória seja garantida, a fim de restaurar a sustentabilidade da dívida, antes de um programa ser apresentado ao Conselho Executivo do FMI.

