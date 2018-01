Grávida é baleada na cabeça na Baixada Fluminense

Uma mulher grávida de 8 meses, Michelle Ramos Silva Nascimento Araújo, de 33 anos, foi baleada na cabeça numa tentativa de assalto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado, 13. Ela foi submetida a uma cesariana de emergência. Mãe e filho estão internados em estado grave.

A mulher estava indo de carro para o trabalho com o marido, quando dois homens armados que estavam num veículo próximo desceram e abordaram os dois, anunciando o assalto. Não há informações sobre possível reação do marido, que dirigia o carro. Os criminosos atiraram e Michelle foi atingida na cabeça. A Polícia Civil não divulgou mais detalhes do caso.

Ela foi submetida a cirurgias no cérebro no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. O bebê, um menino, não foi ferido. Ele está na Unidade de Terapia Intensiva da Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, respirando artificialmente.