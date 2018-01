Grávida baleada na cabeça está lúcida; bebê continua em estado grave

As equipes médicas de pediatria e obstetrícia avaliaram a paciente e optaram por realizar a cesariana no mesmo momento da cirurgia neurológica - Foto: WhatsApp

O quadro clínico de Michelle Ramos da Silva Nascimento, de 33 anos, baleada na cabeça no sábado (13) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, vem apresentando melhora significativa. Ela estava grávida de oito meses e foi atingida durante uma tentativa de assalto. Michelle permanece internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Segundo o hospital, desde ontem (16) Michelle respira sem a ajuda de aparelhos e está lúcida. “O estado de saúde é estável”, informou.

O bebê, que nasceu de uma cesariana de emergência, também no sábado, continua sem alterações no quadro clínico. “Ele permanece internado na UTI neonatal da Maternidade Municipal Mariana Bulhões, respirando com ajuda de aparelhos. O estado de saúde é gravíssimo, porém estável”, disse, em nota, o hospital.

Michelle deu entrada na unidade de saúde, também conhecida como Hospital da Posse, no sábado e foi submetida a uma cirurgia para descompressão craniana. As equipes médicas de pediatria e obstetrícia avaliaram a paciente e optaram por realizar a cesariana no mesmo momento da cirurgia neurológica. O bebê foi transferido de ambulância com UTI móvel para a maternidade.