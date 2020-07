Grave acidente entre caminhão de cana e veículo causa duas mortes na BR-163 perto de Nova Alvorada do Sul

Carro ficou destruído após o acidente - (Foto: Rones Cézar/Alvorada em Foco)

Um grave acidente registrado, por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira, na BR-163 entre Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul deixou duas vítimas fatais o casal Silvio Cesar Benites, de 46 anos e Márcia Aparecida Martinez, de 42 anos. O casal estava em um veículo Renault Logan cor prata, placas HSY 6206 que seguia sentido Rio Brilhante a Nova Alvorada. Próximo da divisa com o município de Nova Alvorada do Sul, o veículo bateu no eixo traseiro da carreta canavieira. Após o acidente o motorista deixou o local.

A carreta carregada de cana de açúcar adentrava a BR-163, saindo de uma estrada vicinal. O casal que estava Renault Logan cor prata, morreu na hora. O caso é investigado.