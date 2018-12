Grave acidente deixa 4 mortos no Rio

Quatro pessoas morreram devido grave acidente envolvendo dois carros de passeio na Avenida Brasil, na altura do bairro de Realengo, zona oeste do Rio. Todas as vítimas viajavam num Toyota Corolla que estava na pista em direção à zona oeste. O outro carro, um Ford Fiesta, que vinha no sentido contrário, em alta velocidade, capotou, atravessou a pista, por cima da mureta divisória e caiu em cima do Toyota, matando na hora, os quatro ocupantes.

A Avenida Brasil é a principal ligação da zona portuária do Rio com as zonas norte e oeste, com 54 quilômetros de extensão. A pista em direção à zona oeste ficou interditada por mais de uma hora pela Polícia Militar para os trabalhos da polícia técnica.

A Polícia Militar informou, em nota, que “na manhã deste domingo (30), policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas perceberam um congestionamento na Avenida Brasil, próximo a Via TransOlímpica, em Deodoro, zona oeste do Rio. Ao verificarem constataram um acidente de trânsito onde um veículo Ford Fiesta Sedan de cor preta, que vinha no sentido Centro, capotou, atravessou a via e caiu em cima do veículo Toyota Corolla, também de cor preta, com quatro ocupantes que vieram a óbito no local. Viaturas e ambulâncias do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Uma pessoa também ficou ferida no acidente”.