Grande São Paulo tem 86% das residências aptas para sinal de TV digital

O Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired) manteve o cronograma de encerramento do sinal de TV analógico em São Paulo no dia 29 de março, em reunião ocorrida hoje (31).

De acordo com pesquisa do Ibope divulgada ontem (30) pelo presidente do Gired e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, 86% dos domicílios de São Paulo e dos municípios vizinhos estão aptos para a migração da TV analógica para a TV digital.

A pesquisa constatou também que 95% da população de São Paulo ouviu falar em sinal da TV digital, enquanto no entorno o índice foi de 98%. No entanto, a pesquisa indicou que 88% das famílias (87% na capital e 88% no entorno), têm o conhecimento de que a TV analógica será desligada.

O Ibope realizou, entre os dias 13 e 25 de janeiro deste ano, 1.078 entrevistas em São Paulo, e 1.652 no entorno. A amostra considerou domicílios da área urbana e rural das regiões pesquisadas. Toda a área conta com 6,8 milhões de residências, sendo 4 milhões em São Paulo e 2,8 milhões no entorno.

