Grande Dourados é contemplada com viaturas entregues pelo Governo do Estado

Dourados (MS) – O governador Reinaldo Azambuja entregou neste sábado (20.5) mais 32 viaturas do Programa MS Mais Seguro. Durante o evento, que acontece na 53ª Expoagro, serão contemplados oito municípios da região da Grande Dourados: Dourados (18 carros), Caarapó (3), Douradina (1), Laguna Carapã (1), Itaporã (1), Fátima do Sul (4), Rio Brilhante (3) e Vicentina (1).

Das viaturas, 14 vão compor a frota da Polícia Militar nos municípios da região; 5 para o Corpo de Bombeiros de Dourados (1 UR, 1 ABT e 1 ABR), Caarapó (1 ABT) e Fátima do Sul (1 ABT – veículo de incêndio); e outras 13 serão repassadas à Polícia Civil (10 para Dourados e uma para Caarapó, Fátima do Sul e Rio Brilhante). No total, a entrega representa R$ 5.091.861,00 de investimentos na segurança pública.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários