Governos estudam ampliar efetivo da Força Nacional no RN, diz secretário

Em entrevista à imprensa, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, Caio César Marques Bezerra, disse que o governo estadual e o Ministério da Justiça estudam a possibilidade de ampliar o efetivo da tropa da Força Nacional no estado.

A Força está no estado desde setembro do ano passado, auxiliando a Polícia Militar em ações de policiamento ostensivo. Na última segunda-feira (9), o Ministério da Justiça e Cidadania autorizou a prorrogação da permanência da Força Nacional por mais 60 dias.

“O apoio da Força foi imprescindível para que a PM intensificasse o patrulhamento. Existe a possibilidade da ampliação da Força no estado”, disse o secretário.

Ministério da Justiça

Em nota, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, lamentou as mortes ocorridas na rebelião na penitenciária. De acordo com o governo estadual, pelo menos dez presos foram morreram.

"E agradece, em nome do presidente Michel Temer, o empenho das forças policiais que atuaram em defesa da sociedade, evitando fugas e controlando a situação', diz a nota.

O ministério confirma que o governador Robson Faria entrou em contato com o ministro Alexandre de Moraes e comunicou o fim da rebelição. De acordo com o ministério, Faria agradeceu o apoio da Força Nacional.

Conforme a nota, a pedido do governador, o ministro autorizou "que parte dos R$ 13 milhões do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), liberados no dia 29 de dezembro de 2016 para modernização e aquisição de equipamentos, seja utilizada em construções que reforcem a segurança no presídio".

