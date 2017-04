Governos de MS e MT discutem uniformização de leis sobre o Pantanal

Campo Grande (MS) – Técnicos dos governos de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso discutem a uniformização da legislação ambiental dos dois estados em relação ao Pantanal e também ações conjuntas que possam ser adotadas para preservar o bioma. A reunião de trabalho acontece nesta quarta (12) e quinta-feira (13), no Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Participam da reunião, pelo Mato Grosso, o secretário-executivo de Meio Ambiente, André Luís Torres Baby; a secretária-executiva do Conselho Estadual de Pesca, Gabriela Rocha Priante Teles D’Ávila; a secretária-adjunta de Licenciamento Ambiental, Mauren Lazzaretti; e a chefe de Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente, Fernanda Célia Duche Vilella. A equipe do Imasul é composta pelo diretor-presidente Ricardo Eboli; pela diretora de Desenvolvimento Thaís Caramori; pelo gerente de Recursos Pesqueiros, Vander Melkíades de Jesus; pelo coordenador de Normas e Procedimentos, Pedro Mendes e pela chefe de Unidade de Recursos Pesqueiros, Fânia Campos.

Essa é a primeira reunião com o objetivo de harmonizar as regras ambientais dos dois estados, frisou Ricardo Eboli, adiantando que não há muita divergência e que serão respeitadas as peculiaridades de cada um. O diretor-presidente do Imasul enfatizou, ainda, que além de conciliar a legislação, os dois estados pretendem desenvolver políticas públicas conjuntas de preservação do bioma Pantanal, sendo esse um dos assuntos tratados na reunião.

Os técnicos vão aproveitar para analisar o conteúdo e propor alterações ao Projeto de Lei 750/2011, conhecido como Lei do Pantanal, em tramitação no Congresso Nacional, disse o secretário-executivo de Meio Ambiente de Mato Grosso, André Luís Torres Baby. O PL 750/2011 será tema, ainda, de outro evento que acontece no dia 18 de abril, no auditório do Imasul, com participação aberta a toda sociedade. O evento Diálogo sobre o Pantanal é promovido pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), por meio do Imasul, com apoio do WCS (Wildlife Conservation Society) e do WWF (World Wildlife Fund) Brasil.

