INTERNACIONAL Governo venezuelano prolonga horário especial por causa de apagões 25 abril 2019 - 04h56 Tweet Reuters/CARLOS JASSO/Direitos Re O governo venezuelano decidiu prolongar até esta sexta-feira (26) o horário especial de trabalho e de funcionamento das escolas, devido às falhas elétricas registradas em vários estados e que, em março, deixou várias vezes o país às escuras. O anúncio foi feito pelo ministro de Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez, em sua conta no Twitter.

"Informamos a todo o nosso povo que na quinta (25) e sexta-feira (26), será mantido o horário especial, para a consolidação do Sistema Elétrico Nacional, agredido pelo terrorismo criminoso", afirmou.

Segundo o ministro, as atividades laborais vão continuar até as 14h e as educativas até o meio-dia..