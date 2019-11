Governo vai sortear R$ 300 mil por mês, pra quem pedir nota fiscal

Campo Grande (MS) – Pedir nota a cada nova compra vai garantir ao consumidor sul-mato-grossense a chance de concorrer a R$ 300 mil por mês. Isso porque o Governo do Estado vai implantar o programa Nota Fiscal Premiada para incentivar a participação popular na fiscalização dos tributos estaduais do comércio de bens e serviços.

De acordo com a proposta, apresentada pelo governador Reinaldo Azambuja à Assembleia Legislativa, ao realizar compras e cadastrar o CPF na nota, o consumidor receberá, por meio do próprio cupom fiscal, os números para concorrer a uma premiação mensal de R$ 300 mil.

Os sorteios serão de seis números com o prêmio de maior valor estimado em R$ 100 mil e o sorteio dos outros R$ 200 mil para o segundo e terceiro lugares, podendo haver mais de um ganhador.

Além disso, com o programa, o governo espera estimular a cidadania fiscal, com o intuito de conscientizar comerciantes e consumidores sobre a importância de estabelecer a formalidade nas relações de consumo, traduzindo-se principalmente na emissão da nota fiscal no ato da compra.

