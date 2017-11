Governo vai reestruturar trecho da MS-430 e projeção é investir mais de R$ 7 milhões

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou nesta quarta-feira (29.11), no Diário Oficial do Estado (DOE), a licitação que irá restaurar um trecho crítico da MS-430. Importante rota de belezas naturais em Mato Grosso do Sul, a rodovia foi pavimentada em 2014, mas apresentou diversos problemas de drenagem no trecho da Serra do Rio Negro.

De acordo com a Agesul, serão reestruturados oito quilômetros de rodovia, entre o km-13 e km-21, compreendido entres os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Negro. Também segundo a Agência a obra está orçada em R$ 7.374.076,88. “Mesmo estando na garantia dos cinco anos, o Governo irá realizar a recuperação desse trecho, uma vez que a empresa alegou que realizou a obra de acordo com o projeto apresentado na época”, explicou o diretor-presidente da Agência, Emerson Pereira.

A tomada de preços da concorrência 058/2017 acontece no dia 10 de janeiro, às 10 horas, na sede da Agesul, na Capital.

Confira a publicação na íntegra na página 45.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Chico Ribeiro