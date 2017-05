Governo vai priorizar pavimentação da BR-163 para garantir escoamento de safra

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, disse hoje (16) que o governo vai priorizar a pavimentação da BR-163, no Pará, considerada fundamental para o escoamento da produção do país. Segundo ele, parte das empresas já estão contratadas e as obras vão iniciar assim que as chuvas na região acabarem.

“Não vamos permitir que aconteça na próxima safra o que aconteceu nessa, por isso o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil se preparou do ponto de vista orçamentário para resolver de uma vez por todas o problema de escoamento da produção do Brasil via BR-163”, disse o ministro, em transmissão ao vivo pela rede social Facebook.

A rodovia é a principal ligação entre a maior região produtora de grãos do país, em Mato Grosso, e os portos da Região Norte. Em março, parte da estrada que não é pavimentada ficou interditada por causa da chuva, impedindo a passagem de caminhões com cargas.

O ministro disse também que o trecho da Ferrovia Norte-Sul entre Estrela D'Oeste (SP) e Porto Nacional (TO) deve estar concluído até o início do ano que vem. Segundo ele, essa é uma das obras prioritárias para o governo. “Ela é a espinha dorsal do Brasil. Carga é o que não falta para que essa ferrovia seja um sucesso e um grande corredor ferroviário logístico no nosso país”, disse, lembrando que outros trechos da rodovia foram incluídos no programa de concessões do governo.

