Leilão de sucatas no dia 31 de agosto terá lances a partir de R$ 300

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), realiza no dia 31 de agosto, leilão de veículos para desmanche e materiais ferrosos para reciclagem. O aviso está na publicação de terça-feira (15.8) do Diário Oficial do Estado (DOE). A previsão de arrecadação é de R$ 10 mil.

O certame será realizado nas modalidades presencial e eletrônica, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) com endereço na rua da Liberdade, 836 Monte Líbano e, simultaneamente, no formato eletrônico pelo Portal Casa de Leilões, a partir das 9h.

Responsável pela condução do certame, o superintendente de Patrimônio e Transporte, José Alberto Furlan, adianta que o menor lance corresponde a sucatas de motocicletas é no valor de R$ 300. Já o maior lance do certame corresponde a quatro sucatas de veículos Blazer avaliadas em R$ 1,5 mil.

Ao todo serão ofertados 10 lotes de sucatas que estarão disponíveis para visitação de 21 a 31 de agosto, na rua Pacatu, sem número, bairro Silvia Regina no horário das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. A relação dos lotes estará disponível para consulta no Portal Casa de Leilões a partir de sexta-feira (18.8).

Poderão participar do leilão pessoas jurídicas de qualquer natureza, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional. É exigido que estejam devidamente cadastradas no Detran conforme Lei. 12.977/2014, regulamentada pela Resolução Contran 530/2015, para aquisição dos lotes destinados a desmontagem, reciclagem e destinação das peças usadas de veículos automotores. Para aquisição dos lotes destinados a reciclagem, compactação, esmagamento de veículos a fim de vida útil sucata veicular, será observado o disposto no Decreto N 99.658/1990, na Resolução Contran N 331/2009, na Lei Estadual n 4.593/2014 e na Portaria do Detran/MS “N” N 31/2015.

