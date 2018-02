Governo vai leiloar 24 lotes entre equipamentos agrícolas e veículos

Os lances poderão ser feitos tanto de forma presencial quanto eletronicamente - Ilustração

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul realiza no dia 13 de março leilão de sucatas e veículos. Dentre os lotes têm trator de esteira por R$ 700, rolo compactador por R$ 1 mil e motoniveladora por R$ 5 mil. O aviso de abertura foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (21).

Ao todo, são 24 lotes entre equipamentos agrícolas e rodoviários, veículos para desmanche e materiais ferrosos para reciclagem considerados obsoletos, ociosos, antieconômicos ou inservíveis para a administração pública estadual.

Os lances poderão ser feitos tanto de forma presencial quanto eletronicamente.

Interessados em dar lances de maneira eletrônica deverão acessar o site: www.casadeleiloes.com.br. O leilão presencial será realizado, a partir das 9h do dia 13, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul.

A ABO fica na Rua da Liberdade nº 836, no Bairro Monte Líbano.

Com este leilão, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul (SAD) espera arrecadar, no mínimo, R$ 27.800,00.

O edital, adendos e demais avisos, estão disponíveis pelo site www.centraldecompras.ms.gov.br.