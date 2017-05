Governo vai investir R$ 8,3 milhões em restauração e drenagem de rodovias

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) vai investir R$ 8,3 milhões em drenagem e restauração de rodovias de Mato Grosso do Sul. Estes valores foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (19.5), na qual foram lançadas três licitações com esta finalidade.

A primeira licitação no valor de R$ 3,7 milhões destina-se à contratação de serviços de drenagem para as rodovias pavimentadas e não pavimentadas que fazem parte da malha rodoviária de responsabilidade da 2ª Regional de Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Amambai e Maracaju.

Outra licitação com investimento da ordem de R$ 3,9 milhões também contratará serviços de drenagem para rodovias pavimentadas e não pavimentadas das regionais de Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina e Costa Rica.

O terceiro aviso de licitação destina-se à restauração de pontos críticos da MS-040, no município de Santa Rita do Pardo. A recuperação do trecho está orçada em R$ 644,3 mil.

As tomadas de preço acontecem nos dias 21 e 6 de junho, na sede da Agesul (avenida Redentor, 1.008 Jardim Noroeste), na Capital.

Mais infraestrutura

Também foi divulgado no DOE o resultado da licitação que irá investir R$ 312,4 mil em pavimentação e drenagem nas ruas Fortunato Felipe e Ademar Ferreira Leite, em Ivinhema. Os investimentos fazem parte do primeiro lote do pacote de obras de infraestrutura urbana que será realizado em parceria com emendas parlamentares federias. Nesta primeira etapa serão investidos R$ 26,5 milhões e contemplados 24 municípios.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários