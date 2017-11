Governo vai investir R$ 3,5 milhões para restaurar trecho entre Figueirão e Camapuã

Campo Grande (MS) – Situada na região norte do Estado, a rodovia MS-436, importante rota de escoamento agropecuário, deverá ser restaurada nos próximos meses. O Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (21.11), o resultado da licitação para restaurar pontos críticos do trecho da rodovia entre os municípios de Figueirão e Camapuã.

Segundo a publicação serão restaurados oito quilômetros da rodovia, que receberão investimentos de R$ 3.462.435,60. De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) além de restaurar o pavimento serão realizados trabalhos de drenagem profunda, item que não foi contemplado pelo projeto da rodovia à época da pavimentação. A empresa vencedora do certame é a Transenge Engenharia e Construções Ltda.

Cascalhamento para Naviraí

Além do resultado da licitação da MS-436, também foi publicado no DOE o resultado para a restauração primária (cascalhamento) e drenagem de uma rodovia vicinal do município de Naviraí.

De acordo com publicação a rodovia NV 26, entre o entroncamento da MS-141 e o entroncamento da MS-489, numa extensão de 33 quilômetros, deverá receber os serviços. O investimento é de R$ 1.619.798,28 e a obra será executada pela Terpavi – Terraplenagem e Pavimentação.

Todas as publicações podem ser conferidas na página 43.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Edemir Rodrigues