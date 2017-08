Rodovia localizada no município de Miranda receberá investimentos do Governo do Estado

A rodovia municipal da Marema, localizada no município de Miranda, será contemplada com serviços do Governo do Estado. Um edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (8.8), prevê a contratação de empresa para realizar revestimento primário e drenagem de pontos críticos da rodovia. O edital pode ser conferido na íntegra na página 54.

A obra orçada em R$ 2,2 milhões tem como objeto 56 quilômetros de extensão, especificamente no trecho do entroncamento da BR-262 e o entroncamento da MS-185. A licitação acontece no dia 11 de outubro, às 10h, na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), na Capital.

Curva do Leque

Também divulgado pelo DOE de hoje, a abertura de licitação para restauração e revestimento primário da rodovia MS-228, no trecho entre a Lampião Aceso e a Curva do Leque. Com extensão de 40 quilômetros , a obra está orçada em R$ 8,4 milhões e a licitação também acontece no dia 11 de setembro, na Agesul, na Capital.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Moisés Silva

Veja Também

Comentários