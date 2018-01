Governo vai investir mais de R$ 1 milhão para asfaltar vias de três municípios de MS

Os investimentos totalizam recursos da ordem de R$ 1.459.914,52 - Divulgação

Com o lema de levar mais asfalto e bem-estar para a população sul-mato-grossense com obras de infraestrutura urbana, o Governo do Estado divulgou hoje (10), no Diário Oficial do Estado, três resultados de licitações que irão contemplar com investimentos de mais de R$ 1 milhão três municípios de Mato Grosso do Sul: Pedro Gomes, Rio Negro e Ladário. O recurso será aplicado na pavimentação asfáltica de vias urbanas.

Para Rio Negro foi divulgado o resultado das obras que serão executadas na Rua Santos Dumont, que receberá investimentos da ordem de R$ 398.760,37 mil. Já em Ladário serão investidos R$ 572.523,15 mil, na pavimentação e drenagem no setor 4 do município. E Pedro Gomes receberá R$ 488.631,00 em parte das ruas Santopolis, 1º de Abril, Fortaleza e 15 de Novembro. Os investimentos totalizam recursos da ordem de R$ 1.459.914,52.

