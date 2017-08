Governo vai investir mais de meio milhão em bairro de Naviraí

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), vai investir mais de meio milhão de reais para realizar a pavimentação asfáltica e drenagem das ruas do bairro Interlagos II, localizado no município de Naviraí.

O anúncio foi realizado através do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (3.8) e a obra está orçada em R$ 547.530,87 mil. A tomada de preços acontece no próximo dia 21 de agosto, às 9h, na sede da Agesul, na Capital. Confira a publicação na íntegra na página 29.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

