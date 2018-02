Governo vai investir em acesso à indústria de alumínio de Paranaíba

Inaugurada em setembro passado, a planta de fundição de alumínio, a Latasa Alumínio, instalada em Paranaíba, foi construída em uma área de 10 mil m2 e projetada para produzir 2 mil toneladas mensais de alumínio - Foto: Edemir Rodrigues

Campo Grande (MS) – Investindo forte no acesso às áreas industriais de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (16.2) mais um investimento. Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na página 22, o resultado da licitação para a implantação da rotatória de acesso à Indústria Latasa, localizada no município de Paranaíba.

Segundo a publicação, o acesso à Latasa receberá investimentos de ordem de R$ 1.059.770,30 e a extensão da obra é de 497,5 m.

Atualmente, o Governo do Estado também tem aplicado recursos na restauração das principais vias do Indubrasil, polo industrial da Capital, onde também já concluiu o Polo Empresarial Miguel Letteriello, transformando-o no primeiro polo 100% pavimentado de MS.

No interior de MS, o Governo já entregou a restauração completa do Polo Industrial de Dourados, que recebeu investimentos da ordem de R$ 11,1 milhões e ainda realiza a pavimentação do acesso ao Núcleo Industrial de Sidrolândia, num trecho de um quilômetro com investimentos de R$ 5,9 milhões. Também em fase de execução e prestes a ser entregue , está a pavimentação do trecho entre o aeroporto municipal e o Núcleo Industrial de Três Lagoas, obra com aporte de R$ 2,9 milhões.

A Latasa

Inaugurada em setembro passado, a planta de fundição de alumínio, a Latasa Alumínio, instalada em Paranaíba, foi construída em uma área de 10 mil m2 e projetada para produzir 2 mil toneladas mensais de alumínio.