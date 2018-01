Governo vai contemplar com mais de R$ 4 milhões de asfalto quatro municípios de MS

A primeira publicação lançada hoje destina-se ao município de Maracaju, onde amanhã também serão entregues diversas obras estruturantes que chegam a mais de R$ 81 milhões - Foto: Arquivo

O Governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (26) através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) mais asfalto para quatro municípios de Mato Grosso do Sul: Maracaju, Rio Negro, Glória de Dourados e Rochedo. O anúncio foi realizado no Diário Oficial do Estado, na página 26.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, os investimentos vem confirmando o compromisso do Governo de estar presente em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. “É nosso compromisso desde 2015 e agora estamos lançando um grande número de licitações para estruturar todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Esse será o maior programa de pavimentação urbana da história do Estado”, garantiu.

A primeira publicação lançada hoje destina-se ao município de Maracaju, onde amanhã também serão entregues diversas obras estruturantes que chegam a mais de R$ 81 milhões. O objeto da licitação é a pavimentação de diversas ruas do Bairro Cambaraí e Jardim Sebastião e segundo a Coordenadoria de Licitações da Agesul, a obra está orçada em R$ 1.924.668,21. Outra licitação lançada é para pavimentar a Rua Santos Dumont, em Rio Negro. A obra pode receber investimentos de até R$ 1.162.478,19. O terceiro município que será contemplado com asfalto é Glória de Dourados, onde deverão ser recapeadas as vias: Rua Joaquim Fernandes da Silva, Rua Bento Machado Lobo, Rua Cuiabá, Rua Hiroshima, Rua Melvin Jones 01, Rua Caçapava, Rua Sete de Setembro, Rua Natanael Teles de Andrade, Rua Dr. Origenes França Simões, Rua Bahia e Rua Paraná. A obra está orçada em R$ 1.176.606,87 milhões.

Também foi divulgado nesta sexta-feira, o resultado da licitação para o município de Rochedo. Segundo a publicação serão investidos R$ 304.861,20 mil em obras que beneficiarão com drenagem parte das ruas Campo Grande, Albino Coimbra e Rua Lateral e com pavimentação parte da Rua Lateral.