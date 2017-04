Governo vai capacitar técnicos municipais na elaboração de projetos que podem receber recursos da União

O Governo do Estado em parceria com a Assomasul – Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul vai oferecer capacitação para elaboração de projetos que possam ser custeados pela União. Os recursos são disponibilizados via Ministério do Planejamento e fazem parte do Siconv – Sistema de Convênios, criado em 2008.

Para o governador Reinaldo Azambuja, entre as vantagens estão a agilidade na efetivação dos contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira.

Jeferson Tomazoni, prefeito de São Gabriel D’Oeste acredita que, por meio do treinamento oferecido pelo Estado vai ser possível captar recursos dentro das exigências do Governo Federal, como já acontece no setor do agronegócio.

Por meio do convênio, o Estado vai fornecer técnicos que irão percorrer um total de nove regiões de Mato Grosso do Sul. A Assomasul vai custear e organizar os treinamentos, que serão realizados durante dois dias em cada região.

A primeira reunião está marcada para o dia 26 de abril, na região de Paranaíba.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

