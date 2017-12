Governo vai asfaltar ruas de Fátima do Sul e Juti

O processo também será aberto na Agesul em em 1º de fevereiro de 2018, mas às 10h - Foto: Edemir Rodrigues

Ruas de Fátima do Sul e Juti serão asfaltadas com recursos do Governo de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (29), a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) dois lançamentos de licitação para obras de infraestrutura urbana nas cidades.

A concorrência lançada para investimento em Fátima do Sul vai contratar empresa especializada em pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. As obras serão feitas no Jardim Brasilândia. A abertura do processo será em 1º de fevereiro de 2018, às 9h, na Agesul.

Em Juti serão feitas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rua Donizete Ferreira da Costa, e vias adjacentes. O processo também será aberto na Agesul em em 1º de fevereiro de 2018, mas às 10h.