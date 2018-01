Governo vai asfaltar 13 mil m² de ruas no distrito de Vista Alegre, em Maracaju

Todas as pavimentações serão feitas com sistema de drenagem - Foto: Chico Ribeiro

O distrito de Vista Alegre, em Maracaju, vai receber mais de 13 mil metros quadrados de asfalto. No sábado (27), o governador Reinaldo Azambuja autorizou o início dos processos licitatórios que vão selecionar as empresas para execução das obras de infraestrutura urbana.

Ao todo, serão investidos mais de R$ 1,9 milhão na região – recursos dos governos Estadual e Federal, conforme dados da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Serão pavimentadas as ruas Abraão Sayd, Alexandre Sayd, Belmira Aniz, Conrado Cândido de Carvalho e Doutor Teixeira. Todas as pavimentações serão feitas com sistema de drenagem.

As obras foram divididas em três frentes – especificadas de acordo com contratos do Ministério da Cidade e da Caixa Econômica Federal com o Governo de Mato Grosso do Sul.

O primeiro prevê repasse de R$ 542.550,00 da União e contrapartida de R$ 170.405,06 do Estado para a execução das obras em partes das ruas Belmira Aniz, Conrado Cândido de Carvalho e Alexandre Sayd.

O segundo estima R$ 502.020,68 do Governo Federal com R$ 142.259,29 do Governo Estadual para obras em partes das ruas Abraão Sayd, Conrado Cândido de Carvalho, Alexandre Sayd e Doutor Teixeira.

Já o terceiro antevê R$ 493.100,00 da União e contrapartida de R$ 136.105,64 do Estado para pavimentação e drenagem em partes das ruas Abraão Sayd, Conrado Cândido de Carvalho, Alexandre Sayd e Doutor Teixeira.