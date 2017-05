Governo Trump tem mais imigrantes presos, mas menos deportados dos EUA

O número de pessoas presas pelos agentes de imigração nos primeiros meses do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou cerca de 40%, na comparação com igual período do ano passado.

Números oficiais apontam que foram detidos 41.300 imigrantes suspeitos de entrada ilegal nos EUA durante o período de 100 dias entre 22 de janeiro de 29 de abril. A agência imigratória disse que 30 mil imigrantes foram detidos no mesmo período de 2016.

Os números mostram que as prisões de imigrantes sem condenação criminal mais que dobraram. O número de pessoas deportadas dos EUA, porém, tem recuado sob o governo do presidente Donald Trump.

A maioria dos presos tinha condenações criminais, mas um em cada quatro imigrantes detidos não tinha nenhuma condenação.

Em 22 de janeiro, Trump assinou decretos para aumentar o número de deportações. Fonte: Associated Press.

