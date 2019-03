Governo Trump suspende ajuda financeira a El Salvador, Guatemala e Honduras

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou neste sábado, em comunicado, a suspensão da ajuda direta dos EUA para três países da América Central: El Salvador, Guatemala e Honduras.

A administração Trump não deu nenhuma explicação imediata para o movimento. Trump tem tentado abrandar a imigração desses países através do México. O anúncio foi feito, após Trump ameaçar ontem fechar a fronteira dos EUA com o México na próxima semana. Fonte: Associated Press