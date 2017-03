Governo Trump sinaliza que pode trabalhar com democratas moderados nos EUA

A Casa Branca, perplexa pelo colapso do projeto de reforma na saúde na Câmara dos Representantes na semana passada, sinaliza que pode começar a trabalhar com democratas moderados para aprovar a agenda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Este presidente não será um presidente partidário", afirmou o chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, em entrevista neste domingo à Fox News. Segundo ele, assim como é importante unir os republicanos, "também é hora de obter potencialmente alguns democratas moderados" como aliados para aprovar seus planos.

A declaração foi um dos vários sinais de que o governo Trump está irritado com muitas das facções do Partido Republicano e avalia mudar sua estratégia legislativa. O presidente foi ao Twitter para criticar os deputados mais conservadores - reunidos em um grupo chamado Caucus da Liberdade - que votaram contra o plano de saúde proposto.

Também no fim de semana, Trump recomendou aos partidários que assistam a um programa da Fox News no qual o apresentador pediu que o presidente da Câmara, Paul Ryan, seja retirado do posto por não ter conseguido aprovar a reforma na saúde. Conservadores dizem que não apoiaram a medida porque ela não estava de acordo com os ideais do partido por não fazer o suficiente para desmantelar o modelo atual, conhecido como Obamacare.

Se o governo atual poderia trabalhar com democratas é ainda uma questão em aberto. Embora a flexibilidade ideológica de Trump pudesse abrir a porta para algum acordo, o presidente também teria de costurar divisões dentro do Partido Republicano. Além disso, a ala liberal do Partido Democrata é reticente em relação a qualquer esforço para trabalhar com Trump porque teme se unir a um presidente que segundo a oposição viola muitos padrões. Fonte: Dow Jones Newswires.

