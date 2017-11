Governo Trump planeja parar de armar curdos na guerra da Síria

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está se preparando para papar de enviar armas diretamente a militantes curdos que combatem militantes do Estado Islâmico na Síria, de acordo com autoridades americanas.

Trump deu a notícia em uma ligação telefônica com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que vinha pedindo para que Washington cortasse o apoio aos militantes curdos, que o governo Erdogan considera terroristas.

A Casa Branca disse que o Trump "informou ao presidente Erdogan dos ajustes pendentes do apoio militar fornecido por nossos parceiros no solo da Síria", ao passo em que a luta contra o Estado Islâmico se move para a "fase de estabilização" para garantir que o Estado Islâmico não retorne. Fonte: Associated Press.